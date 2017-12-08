Правительство РФ урезало квоту для гастарбайтеров на 2018 год

В 2018 году потребность российских организаций в найме иностранных работников, которые приезжают в Россию на основании визы, снизится на 20,7% по сравнению с текущим годом. В итоге квота на выдачу приглашений на въезд в страну для гастарбайтеров сократится до чуть более 140 тысяч единиц.

Соответствующее решение утвердило правительство РФ. Оно было подготовлено Минтруда и подписано главой кабмина. Больше всего квот получат рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и строительно-ремонтных работах (почти 45 тысяч). Для гастарбайтеров, готовых трудиться в металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности будет выделено 14,8 тысячи рабочих мест, операторами, аппаратчиками, машинистами и слесарями смогут трудоустроиться 11,3 тысячи иностранцев.

«Потребность экономики в привлечении иностранных работников по приоритетным профессионально-квалификационным группам определяется на основании предложений субъектов Федерации. Распределение потребности по приоритетным профессионально-квалификационным группам соответствует увеличению в целом на рынке труда спроса на квалифицированную рабочую силу: 94,8% потребности, определенной на 2018 год, составляют квалифицированные иностранные работники», – говорится в постановлении правительства.

Кроме того, кабмин принял решение снизить на 2018 год допустимую долю иностранных работников на сухопутном пассажирском и автомобильном грузовом транспорте с 30% до 28%.

Как писал «Новый День, в конце ноября российское правительство установило квоту на выдачу в 2018 году иностранным гражданам и лицам без гражданства 90360 разрешений на временное проживание в России с распределением по субъектам Федерации в соответствии с их заявками

Стоит отметить, что число выделенных на 2018 год разрешений на 19800 меньше, чем в году текущем. В 2017 году квота составила 110160 разрешений. В правительстве пояснили, что размер квоты на 2018 год установлен на основании предложений органов исполнительной власти субъектов РФ, которые были подготовлены с учетом миграционной ситуации и экономического положения в регионах.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.12.17

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