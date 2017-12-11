Матвиенко назвала сроки новых губернаторских отставок

До конца текущего года новых отставок глав регионов не будет. Но в следующем году ротация продолжится – и плановая, и по «другим причинам», рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Что касается следующего года, то будет продолжена плановая ротация тех губернаторов, у которых заканчиваются полномочия и они не планируют идти на очередной срок, или же намечается ротация по другим причинам», – приводит РБК слова спикера Совфеда. Матвиенко не стала называть фамилии конкретных глав регионов, которых ждет отставка. «Это не сфера нашей ответственности, поэтому я могу лишь предполагать», – пояснила спикер.

Кроме того, председатель Совфеда раскритиковала журналистов, пишущих о ротации глав регионов. По ее мнению, прессе стоит «проявлять больше взвешенности, такта, обсуждая возможные кадровые перемены». «Вот СМИ начинают писать: «Этот губернатор скоро уйдет – он в списке отставников!» Знаете, почему это плохо? Потому что «хромая утка» – это всегда плохо», – сказала она. Такое отношение к главам регионов вредит их работе, считает Матвиенко.

По ее словам, после отставки некоторые из глав регионов могут стать сенаторами. «А что плохого, если губернаторы приходят в верхнюю палату? Это люди, приобретшие огромный опыт в разных сферах. Они полезны в работе. Они посидели в окопах», – подчеркнула Матвиенко. По ее мнению, экс-губернаторы могут эффективно работать с федеральным законодательством.

Как писал «Новый День», в конце ноября о прекращении отставок глав регионов до президентских выборов в марте 2018 года заявил вице-премьер Дмитрий Козак. «Таких решений (об отставках губернаторов) в настоящее время нет, и таких планов мы не имеем», – заверил Козак. Он добавил, что отставки в губернаторском корпусе могут приниматься только по результатам оценки работы региональных органов государственной власти. Однако «это дело будущего года». «Не думаю, что это произойдет до выборов», – сказал Козак.

Напомним, в сентябре в отставку ушли 11 глав, в том числе губернатор Самарской области Николай Меркушкин, руководитель Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Красноярского края Виктор Толоконский, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов и другие.

Москва, Иван Гридин

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