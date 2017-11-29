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Региональные власти могут пока расслабиться: до выборов-2018 отставок губернаторов не будет

Региональные власти могут пока расслабиться: до выборов-2018 отставок губернаторов не будет

Губернаторы российских регионов пока могут спать спокойно. Как сообщил сегодня вице-премьер РФ Дмитрий Козак, отставки не предвидятся до президентских выборов, которые пройдут в марте 2018 года.

«Таких решений (об отставках губернаторов) в настоящее время нет, и таких планов мы не имеем», – заверил Козак.

Он добавил, что отставки в губернаторском корпусе могут приниматься только по результатам оценки работы региональных органов государственной власти. Однако «это дело будущего года». «Не думаю, что это произойдет до выборов», – цитирует Козака РИА Новости.

Как сообщал «Новый День», в сентябре в отставку ушли 11 глав, в том числе губернатор Самарской области Николай Меркушкин, руководитель Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Красноярского края Виктор Толоконский и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов и другие.

Москва, Ольга Ветрова

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