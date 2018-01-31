Оренбургские «соколы Жириновского» нарываются на «майданный» скандал

В Оренбургской области разгорается политический скандал, который в очередной раз спровоцировало региональное отделение ЛДПР во главе с Владимиром Мирохиным, замешанным в ЧП с недостроенными домами для многодетных семей, и депутатом Госдумы Сергеем Катасоновым, который давно мечтает о кресле главы этого региона. В разгар президентской избирательной кампании активисты партии анонсировали сбор подписей за отставку губернатора Юрия Берга.

По оценке наблюдателей, такое «раскачивание лодки» во время выборов президента РФ грозит обернуться против самих же «соколов» Жириновского.

В сообщении оренбургских ЛДПРовцев, на которое уже обратили эксперты избирательного штаба действующего главы государства, отмечается, что 3 февраля в регионе запланированы пикеты «За отставку губернатора Оренбургской области». Акция предполагается масштабной – в 36 муниципальных образованиях региона.

В ходе одиночных и массовых пикетов активисты ЛДПР будут призывать губернатора уйти в отставку, а также собирать подписи под обращением жителей области к полномочному представителю президента в Приволжском округе Михаилу Бабичу.

Комментируя инициативу оренбургской ЛДПР, известный политолог Олег Матвейчев обратил внимание, что «федеральный центр посылает в регионы четкий сигнал – предстоящие выборы должны пройти честно, открыто и в конкурентной борьбе, но не все адекватно воспринимают сигналы, некоторые начинают в сложный избирательный период раскачивать лодку, пытаясь заработать для себя сомнительные политические дивиденды».

«Попытки во время президентской избирательной кампании «свалить» губернатора, выводя на улицы людей, изображая уличный протест – это очень порочная практика, которая точно не приведет к ожидаемому «майданщиками» результату. Скорее даже наоборот – навредит организаторам, сделает их нерукопожатными, внесистемными, изгоями в приличном политическом обществе», – подчеркнул эксперт.

«Оренбургским либерал-демократам я бы посоветовал не играться в майдан, не лить воду на мельницу «навальнятам» и нашим недоброжелателям на Западе, а заняться прямыми своими обязанностями – агитировать за своего кандидата Владимира Жириновского. Толку для партии было бы больше, да и для их карьеры тоже», – заключил Матвейчев.

Оренбург, служба информации РИА «Новый День»

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