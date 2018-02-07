Госдума ускорила повышение МРОТ до прожиточного минимума

Госдума на сегодняшнем заседании одобрила в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Документ поддержали все фракции.

Законопроект был внесен президентом России Владимиром Путиным 26 января. Документ предусматривает, что с 1 мая МРОТ устанавливается в размере 11.163 рублей в месяц – на уровне величины прожиточного минимума.

Как сообщал «Новый День», ранее минимальный размер платы труда в России планировалось уравнять с величиной прожиточного минимума с 2019 года. Соответствующий закон был принят Госдумой, одобрен Советом Федерации и подписан главой государства. Согласно документу, в январе 2018 года МРОТ составит 9 тысяч 489 рублей или 85% от величины прожиточного минимума.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.02.18

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