До выборов президента осталось 67 дней: Путин пообещал пораньше повысить МРОТ до прожиточного минимума

В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен до уровня прожиточного минимума уже с 1 мая, на полгода раньше запланированного. Об этом на встрече с работниками «Тверьвагонзавода» сообщил президент РФ Владимир Путин.

«У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум. Мы это сделаем», – заверил глава государства.

По его словам, повышению МРОТ способствует нынешнее состояние российской экономики.

«Я могу сказать – вчера только встречался с министром финансов – у нас позитивная динамика российской экономики сохраняется: меньше, чем мы ожидали, дефицит бюджета, растут золотовалютные резервы. То есть экономика России на подъеме, и этот тренд сохраняется», – подчеркнул Путин.

Изменения, по словам президента, коснутся примерно 4 млн человек – не только тех, «кто работают в государственных и муниципальных учреждениях», но и тех, кто трудится на малых предприятиях – «это определенная часть работающих пенсионеров».

Путин также обратил внимание, что по уровню МРОТ считается размер пособий по беременности и родам и по временной нетрудоспособности.

Такое выравнивание, подчеркнул глава государства, не повредит самозанятым категориям населения, которые раньше от величины МРОТ делали отчисления в социальные фонды.

Как сообщал «Новый День», ранее минимальный размер платы труда в России планировалось уравнять с величиной прожиточного минимума с 2019 года. Соответствующий закон был принят Госдумой, одобрен Советом Федерации и подписан главой государства. Согласно документу, в январе 2018 года МРОТ составит 9 тысяч 489 рублей или 85% от величины прожиточного минимума.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.01.18

Росстат: Инфляция по итогам года – 2,5%. / Элла Памфилова: «Любой член избиркома, нарушивший закон, будет немедленно уволен». / В Подмосковье капитан юстиции, не пропустивший в лифт генералов, получил выговор. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»