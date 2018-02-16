МРОТ приравняют к прожиточному минимуму на полгода раньше

Государственная дума РФ приняла в третьем окончательном чтении президентский закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 100% прожиточного минимума более чем на полгода ранее планируемого: с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019 года. Инициативу президента в ходе дискуссии и голосования поддержали все думские фракции.

На сегодняшний день МРОТ составляет 9489 рублей, или 85% от прожиточного минимума за II квартал 2017 года. Согласно принятым сегодня поправкам, с 1 мая текущего года МРОТ достигнет 11163 рублям, а суммарное его повышение в 2018 году составит 43%.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это серьезное решение, которое касается миллионов граждан. «То, что мы принимаем это решение, это, безусловно, движение вперед», – приводит слова председателя Нижней палаты парламента «Интерфакс».

Напомним, законопроект о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума был внесен президентом России Владимиром Путиным 26 января. Как сообщал «Новый День», ранее минимальный размер платы труда в России планировалось уравнять с величиной прожиточного минимума с 2019 года. Соответствующий закон был принят Госдумой, одобрен Советом Федерации и подписан главой государства.

Москва, Иван Гридин

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