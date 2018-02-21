Британский министр обозвал бардаком ситуацию с Brexit

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал ситуацию, сложившуюся вокруг Brexit, «бардаком». Такая характеристика из уст британского министра прозвучала на встрече с высшими должностными лицами Германии.

По данным источников The Telegraph в Европейском союзе, Джонсон называл ситуацию с Brexit беспорядком во время двух встреч в Берлине. Одна состоялась в ноябре 2016 года, а другая – в апреле 2017 года.

Вероятно, глава британских дипломатов не имел в виду само решение Великобритании выйти из состава Евросоюза, а говорил о сложности переговоров, отмечают собеседники издания.

Великобритании собирается покинуть ЕС 29 марта 2019 года. Наибольшие разногласия Лондона и Брюсселя касаются переходного периода, который начнется после этой даты. Сторонам так и не удалось договориться на счет того, будет ли обязано королевство подчиняться решениям ЕС, когда лишится права голоса в его структурах, и сможет ли Брюссель вводить против Лондона санкции за невыполнение требований.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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