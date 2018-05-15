Рогозину пророчат пост гендиректора Роскосмоса

В ближайшее время президент России Владимир Путин утвердит состав нового правительства Дмитрия Медведева. Покидающий пост вице-премьера Дмитрий Рогозин с большой вероятностью возглавит госкорпорацию «Роскосмос». Как писал «Новый День», об уходе Рогозина из Белого дома стало известно 7 мая, когда и.о. главы кабмина Дмитрий Медведев на встрече с депутатами Госдумы от «Единой России» перечислил кандидатов на посты его заместителей. Рогозина в их числе не оказалось.

Вчера, в СМИ появилась информация о том, что Дмитрий Рогозин может получить пост помощника или советника главы государства, либо возглавит ракетно-космический холдинг, который будет создан. Также источники сообщали о том, что Рогозин станет гендиректором госкорпорации «Роскосмос», сменив в этой должности нынешнего ее главу Игоря Комарова.

По данным «Коммерсанта», перестановки являются следствием системного конфликта между администрацией «Роскосмоса» и коллегией Военно-промышленной комиссии. Так, например, госкорпорация опровергала выводы вице-премьера о причинах нештатного пуска ракеты «Союз-2» с космодрома Восточный, а он в ответ критиковал управленческие решения ее менеджмента и систему контроля качества на предприятиях.

В результате в декабре 2017 года на стол Медведеву лег разгромный доклад Рогозина о состоянии дел в космической отрасли, в котором он просил применить к виновным организационные и кадровые меры. В феврале последовал еще один доклад, после которого Владимир Путин согласился провести кадровые перестановки в «Роскосмосе», но только в мае, когда состоится формирование нового правительства, сообщил источник издания.

Тогда же вице-премьер Рогозин предложил дать «Роскосмосу» полномочия не только по кураторству традиционных направлений (спутнико- и ракетостроение), но и по корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и концерну ВКО «Алмаз-Антей». Источник издания заявил, что Рогозин выразил желание возглавить новую структуру. Обосновал он это предложение якобы тем, что хотел бы сменить сферу деятельности, а доверять отрасль Комарову, который до этого возглавлял АвтоВАЗа рискованно.

По утверждению правительственных и кремлевских источников издания, руководство страны к доводам Дмитрия Рогозина прислушалось. А сам он уже с марта начал вести консультации со специалистами, которые покинули свои посты из-за конфликтов с предыдущим космическим начальством: именно они, по его мнению, должны составить основу управленческой команды «Роскосмоса», которая будет выводить отрасль из кризиса.

Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков считает, что реорганизации «Роскосмоса» приводят к большим трудностям и, что во главу корпорации стоило назначить профессионала из этой отрасли, а не Рогозина. Такое мнение он высказал в эфире НСН.

«Кажется, что в последние годы уже реорганизациями добились того, что наша ракетно-космическая отрасль испытывает трудности. Очередная реорганизация, на мой взгляд, ни к чему хорошему не приведет. Нужно уже успокоиться и работать. Здесь тоже отношусь довольно скептически, потому что все-таки в Роскосмосе главой должен быть профессионал. Человек, который долгое время работал в этой системе, а не просто эффективный менеджер. Поэтому отношусь не очень положительно», – сказал Железняков.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.05.18

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