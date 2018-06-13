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Среда, 13 июня 2018, 09:36 мск

Новости Политика

Новое название Македонии открывает республике путь в НАТО

Фото: официальный сайт правительства Республики Македонии

Афины и Скопье договорились о новом названии для Македонии – Республика Северная Македония. Принципиальное решение уже принято. Как только буду улажены все бюрократические нюансы, Македония получит право претендовать на вступление в ЕС, а также в НАТО.

После многих лет препирательств греческий и македонский премьер-министры Алексис Ципрас и Зоран Заев все-таки договорились о новом названии для Македонии, сообщает BBC News.

Согласно документу Скопье отказывается от каких-либо претензий на древнегреческую культуру Македонии, термины «македонский язык» и «македонец» будут дополнены. Название Республика Северная Македония должно использоваться и в международных переговорах.

Решение премьеров вступит в силу, когда его утвердят правительства двух стран. Новое название позволит Македонии претендовать на вступление в ЕС, а также в НАТО. Ранее все переговоры по Евросоюзу блокировались Грецией.

Напомним, после обретения независимости от Югославии государство получило название Бывшая Югославская Республика Македония. Однако в Греции есть провинция с названием Македония. Во время переговоров обсуждались и такие термины как Новая Македония и Верхняя Македония.

Скопье, Служба информации РИА «Новый День»

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