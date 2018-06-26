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NewDayNews.ru

Вторник, 26 июня 2018, 17:07 мск

Новости Политика

Елизавета II одобрила закон о выходе Великобритании из Евросоюза

Фото: Reuters

Законопроект о Brexit был утвержден королевой Великобритании Елизаветой II. Таким образом, документ приобрел статус закона. Британцы покинут Евросоюз 29 марта 2019 года.

Окончательный вариант законопроекта о Brexit ранее был одобрен палатой лордов, передает Reuters. Сегодня спикер нижней палаты британского парламента Джон Беркоу заявил: «Я должен уведомить палату общин, что в соответствии с законом о королевском одобрении от 1967 года, Ее Величество даровало свое королевское согласие законопроекту о выходе Великобритании из ЕС».

Ранее некоторые парламентарии настаивали на внесении в документ изменений, которые бы наделили парламент полномочиями, позволяющими менять условия Brexit или вовсе отменить его, если не удастся договориться с Брюсселем.

Напомним, референдум состоялся в Великобритании 23 июня 2016 года. 51,89% жителей страны высказались за выход королевства из состава Евросоюза. Такое решение британцев в ЕС встретили с неодобрением. Лондон и Брюссель долго вели переговоры о порядке проведения Brexit.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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