Госдеп США потребовал объяснений от временного поверенного в делах России

Временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова вызвали в Госдепартамент США. Об этом сообщила на своей странице в Twitter официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

У представителя российской дипмиссии потребовали объяснений по поводу попыток «расколоть США».

«Помощник госсекретаря Митчелл вызвал временного поверенного в делах России Жирнова, чтобы получить ответ на вопросы о попытках Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и раскола в США, – написала Нойерт. – Мы не потерпим этого агрессивного вмешательства».

К своему посту она прикрепила заявление Госдепа, в котором приветствуется решение сети Facebook удалить иностранные аккаунты, с помощью которых распространялись призывы к расколу общества и насилию в США. «Мы требуем от России и других злоумышленников прекратить это безрассудное поведение», – говорится в документе.

Вашингтон, Игорь Юров

Вашингтон. Другие новости 04.08.18

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