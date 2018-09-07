Меркель признала правоту России: бить террористов в Сирии – это правильно

Канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые выразила поддержку действиям российских вооруженных сил ротив боевиков террористических группировок в Сирии. Она заявила о необходимости проведения антитеррористической операции в арабской республике.

По словам Меркель, «сейчас необходимо попытаться побороть эти радикальные силы, но при этом нужно защищать мирных жителей». «Гражданское население может попасть в очень тяжелое положение, мы должны избежать гуманитарной катастрофы», – сказала Меркель, комментируя операцию в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, отмечая, что борьбу Москвы и Дамаска с исламскими радикалами в Идлибе осложняют попытки боевиков использовать мирных жителей в качестве живого щита.

Канцлер ФРГ добавила, что затронула эту тему во время недавних переговорах с российским президентом Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, в начале июня Меркель заявила, что Россия играет важную роль в урегулировании ситуации на Украине и в Сирии, а также в процессе разоружения в мире. По ее словам, «нам нужна Россия» для переговоров по всем вышеупомянутым темам.

Ранее сообщалось, что 4 сентября четыре самолета ВКС России нанесли удары по объектам запрещенной в России и ряде других стран группировки «Джебхат ан-Нусра» в сирийской провинции Идлиб. Военная авиация ударила по складам с вооружениями, боеприпасами. В частности, целью ВКС РФ стал склад террористов, где они собирали и хранили беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Провинция Идлиб на севере Сирии остается единственным регионом, который контролируют незаконные вооруженные формирования. Ранее там была создана зона деэскалации конфликта. В преддверии российских авиаударов президент США Дональд Трамп заявил, что возможное наступление сирийской армии в Идлибе стало бы «большой гуманитарной ошибкой».

При этом в российском МИД подчеркивали, что никто не заинтересован в активных боевых действиях, которые могут повлечь массовые жертвы. В ведомстве отметили, что ситуация с началом операции в Идлибе станет понятной после саммита России, Ирана и Турции, который пройдет 7 сентября.

Берлин, служба информации РИА «Новый День»

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