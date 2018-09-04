СМИ: Российская авиация мощно ударила по боевикам в сирийском Идлибе

ВКС России наносят удары по позициям вооруженной оппозиции в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Об этом сообщает Анатолийское агентство новостей со ссылкой на источники в вооруженной сирийской оппозиции.

«Три российских истребителя, поднявшиеся в воздух с авиабазы «Хмеймим», нанесли 20 ударов», – цитирует агентство источники в вооруженной сирийской оппозиции. По данным ряда других СМИ число авиаударов превысило 50.

По данным «Анадолу», удары нанесены по западу Идлиба и северу провинции Хама. Кроме того, бомбардировкам ВКС России подверглись подконтрольные вооруженной оппозиции районы Джиср аш-Сугур, Бисенкул, Гани, Иннеб, Сырмания на западе Идлиба и район Зейтун на севере Хамы, отметили источники.

Как передает Al-Masdar News со ссылкой на военные источники, данная бомбардировка позиций вооруженных формирований в сирийской провинции Идлиб – крупнейшая за год. По имеющимся данным, в ударах задействованы самолеты производства «Сухого».

Агентство Reuters в свою очередь со ссылкой на представителей оппозиции и военных наблюдателей также сообщает о бомбардировке сирийской территории российскими военными.

Ранее во вторник, 4 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что наступление российских и иранских войск в провинции Идлиб обернется для Сирии серьезной гуманитарной катастрофой. По его словам, могут быть убиты сотни тысяч людей.

30 августа пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг Идлиба оставляет желать лучшего. По его словам, гнездо терроризма в этом регионе дестабилизирует ситуацию в ближневосточном государстве.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 04.09.18

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