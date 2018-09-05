Минобороны раскрыло подробности авиаударов по боевикам в Идлибе

В сирийской провинции Идлиб четыре самолета ВКС России 4 сентября нанесли удары по объектам запрещенной в России и ряде других стран группировки «Джебхат ан-Нусра». Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 ударили по складам террористов, где они собирали и хранили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а также взрывчатку для них. По словам Конашенкова, изготовленные там БПЛА использовались для атак на российскую авиабазу Хмеймим и населенные пункты в провинциях Алеппо и Хама.

Помимо этого многоцелевой истребитель Су-35С высокоточным боеприпасом уничтожил склад террористов с переносными зенитно-ракетными комплексами. Конашенков особо подчеркнул, что все удары ВКС наносили исключительно по подтвержденным объектам террористических группировок вдали от сел и городов.

Кроме того, представитель Минобороны рассказал, что накануне ночью штатная ПВО российской авиабазы уничтожила два ударных БПЛА боевиков, а всего за месяц – 47.

Провинция Идлиб на севере Сирии остается единственным регионом, который контролируют незаконные вооруженные формирования. Ранее там была создана зона деэскалации конфликта. Как писал «Новый День», в преддверии российских авиаударов Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное наступление сирийской армии в Идлибе стало бы «большой гуманитарной ошибкой».

При этом в российском МИД подчеркивали, что никто не заинтересован в активных боевых действиях, которые могут повлечь массовые жертвы. В ведомстве отметили, что ситуация с началом операции в Идлибе станет понятной после саммита России, Ирана и Турции, который пройдет 7 сентября.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.09.18

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