Безвиз под угрозой: Киев обвинили в покровительстве вороватым чиновникам

Европа может заморозить безвизовый режим с Украиной, а МВФ – оставить Киев без финансовой помощи. Об этом заявила Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International (TI).

В сообщении организации указывается, что Украина может лишиться безвиза с Евросоюзом и остаться без кредитов Международного валютного фонда из-за решения Конституционного суда страны об отмене статьи об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение (ст. 368-2 УК). Высший судебный орган Украины счел, что данная статья нарушает принципы презумпции невиновности и верховенства права.

В ТI призвали Киев исправить ситуацию, поскольку отмена статьи нарушает международные обязательства Украины.

«Если решение не будет найдено, есть шанс, что безвизовый режим страны с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены», – цитирует председателя Transparency International Делию Феррейра Рубио газета «Коммерсантъ».

Ранее в Брюсселе выразили обеспокоенность решением Киева. Еврокомиссия заявила, что изучит мотивы КС Украины.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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