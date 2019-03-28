США с союзниками по НАТО усилят давление на Россию

Госсекретарь США Майк Помпео анонсировал новые ограничения в отношении России, которые Вашингтон обсудит с представителями стран-членов НАТО.

Речь идет об усилении давления на Россию из-за ситуации на Украине. «Нам нужно сделать больше. Я надеюсь, что на следующей неделе, когда мои коллеги по НАТО будут здесь, мы сможем объявить о новой серии мер, которые мы совместно предпримем, чтобы дать отпор действиям России в Крыму, Азовском море и регионе», – сказал Помпео, выступая в конгрессе США.

По его словам, министерская встреча НАТО пройдет в Вашингтоне 3-4 апреля.

Госсекретарь выразил сомнение, что США делают достаточно для возвращения Крыма Украине. «Мы хотим, чтобы это было исправлено. Мы постоянно изучаем, делаем ли мы достаточно», – добавил Помпео.

Первые антироссийские санкции были введены в 2014 году после присоединения Крыма к России. К ограничениям присоединились США, Евросоюз и другие государства. В ответ Россия ввела продуктовое эмбарго, запретив к ввозу продовольствие из тех стран, которые ввели антироссийские санкции.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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