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Пятница, 26 апреля 2019, 12:04 мск

Новости Политика

Президент Франции предлагает урезать Шенгенскую зону

www.instagram.com/emmanuelmacron/

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформирование Шенгенской зоны. По его мнению, ЕС стоит пересмотреть миграционную политику. Он не исключил, что из Шенгенского пространства будут исключены несколько стран.

«Необходимо реорганизовать Шенген, пусть даже с меньшим количеством участников. Чтобы быть открытыми, у нас должны быть ограничения. Для размещения мигрантов нам нужен дом, а для него нам нужны границы. Мы должны глубоко изменить нашу иммиграционную политику»,– сказал Эмманюэль Макрон на пресс-конференции.

Президент Франции убежден, что прежнее Шенгенское соглашение больше не работает. По словам Макрона, Европа должна «пересмотреть амбиции по взаимодействию и развитию по отношению к Африке и всем, кто нуждается, чтобы избежать такой миграции».

Глава государства отметил, что после такого реформирования Шенгенское пространство могут покинуть некоторые страны, в частности, речь идет о тех государствах, которые не участвуют в распределении мигрантов, прибывающих в Европу.

В настоящее время в Шенгенскую зону входят 26 европейских государств, между которыми отменен пограничный контроль. Среди них есть страны, которые не входят в Евросоюз.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

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