Глава Госдепа США отменил визит в Москву

Госсекретарь США Майкл Помпео не прилетит в Москву, как планировалось. Однако американский дипломат все же встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Сочи. Не исключено, что главу Госдепа примет и президент Владимир Путин.

Визит Майкла Помпео в Москву должен был состояться сегодня, планировалось, что дипломат возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, встретится с коллективом посольства США, работающими в России американскими бизнесменами и участниками программ образовательных обменов.

Перекроить расписание Помпео пришлось из-за ситуации вокруг Ирана, пишет Reuters. 8 мая Тегеран объявил о решении частично приостановить выполнение ряда своих обязательств по иранской ядерной сделке. Таким образом иранские власти ответили на выход из соглашения США в мае прошлого года и возобновление односторонних санкций в отношении Тегерана.

Ранее госсекретарь отменил встречу с представителями Гренландии, а также перенес на неопределенный срок переговоры с канцлером Германии Ангелой Мрекель. Сегодня вместо Москвы Помпео прибудет в Брюссель, чтобы обсудить решение Ирана с представителями Евросоюза.

В то же время визит главы Госдепа в Сочи пока не отменен. Помпео должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Договоренность о переговорах была достигнута на полях Арктического саммита. Во время встречи диломаты обсудят текущие вопросы двусторонних отношений и актуальные международные проблемы, включая ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине. Велика вероятность, что в Сочи американского дипломата примет президент Путин.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 13.05.19

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