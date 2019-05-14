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Вторник, 14 мая 2019, 09:18 мск

Новости Политика

МИД РФ: США готовятся к применению ядерного оружия в Европе

Соединенные Штаты размещают в Европе ядерные вооружения, что говорит о подготовке к применению такого оружия. При этом разрешение на это дают неядерные европейские государства. Об этом сообщил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями Министерства иностранных дел России Владимир Ермаков.

«К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», – рассказал Ермаков РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что тем самым европейские страны подвергаются опасности со стороны США и бездумно ставят себя на грань ядерной катастрофы и полного самоуничтожения.

На прошлой неделе в штаб-квартире ООН завершилась встреча подготовительного комитета проведения обзорной конференции 2020 по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). По словам Ермакова, в ходе переговоров российская сторона настаивала на сохранении и обеспечении устойчивого функционирования ДНЯО. В то же время действия Вашингтона ставят под угрозу реализацию международных документов по ядерным вопросам..

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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