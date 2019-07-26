В России хотят создать реестр отечественного ПО для предустановки на гаджеты

Перспективы создания реестра локализованных приложений для мобильных устройств рассмотрят 31 июля в Аналитическом центре при правительстве РФ, сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков. «В Аналитическом центре при правительстве России 31 июля Минкомсвязь, участники рынка и эксперты обсудят перспективы создания реестра локализованных приложений для выполнения возможного требования по предустановке российского ПО на смартфоны и планшеты», – цитирует чиновника РИА «Новости».

Он особо подчеркнул, что никаких решений об обязательности предустановки приложений не принято. «Но такие предложения регулярно появляются, что вызывает бурную реакцию в обществе и на рынке», – отметил он. «Необходимо еще раз обсудить саму возможность выполнения такого требования, целесообразность введения отдельного реестра ПО для этих целей, критерии отнесения ПО к российскому», – добавил Новиков.

Напомним, в июле на рассмотрение Госдумы поступило два законопроекта о запрете продажи смартфонов и компьютеров без российского ПО и штрафах за его нарушение. Первый законопроект обязывает с 1 июля 2020 года при продаже в РФ отдельных видов технически сложных товаров обеспечивать установку на них российского ПО. Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки должно определить правительство РФ.

Из пояснительной записки к документу следует, что нововведения новеллы будут касаться смартфонов, компьютеров, телевизоров с функцией «смарт-ТВ». Второй законопроект вводит с 1 января 2021 года административную ответственность за нарушение запрета на продажу отдельных видов товаров без предустановленного российского ПО.

Москва, Иван Гридин

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