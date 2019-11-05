Госдума в первом чтении запретила продажу гаджетов без российского ПО

Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательной предустановке отечественного программного обеспечения на продаваемые смартфоны, планшеты, компьютеры.

Документ обязывает с 1 июля 2020 года при продаже в России отдельных видов технически сложных товаров обеспечивать установку на них российского ПО. Перечни таких товаров, программного обеспечения и порядок его установки должно определить правительство России. В пояснительной записке отмечается, что требование о предустановке ПО будут касаться смартфонов, компьютеров, телевизоров с функцией «смарт-ТВ».

Законопроект призван обеспечить защиту интересов российских интернет-компаний и стимулировать продвижение отечественных программ, в том числе мобильных приложений, и сервисов в РФ, полагают его авторы. По их мнению, закон поставит российские IT-компании «в равную высококонкурентную среду с иностранными крупными корпорациями».

Как сообщал «Новый День», в июле на рассмотрение Госдумы поступило два законопроекта о запрете продажи смартфонов и компьютеров без российского ПО и штрафах за его нарушение. Авторами нововведений выступили депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко. За нарушения запрета на продажу отдельных видов товаров без предустановленного российского ПО предлагается ввести с 1 января 2021 года администравный штраф для компаний в размере 200 тыс. рублей.

Надо отметить, что в 2018 году Минкомсвязи выступило против аналогичной инициативы, подготовленной Федеральной антимонопольной службой (ФАС). В министерстве свою позицию тогда объяснили тем, что может возникнуть риск передела рынка в пользу крупных российских игроков, поскольку у ряда разработчиков приложения связаны между собой. В Минкомсвязи также выражали опасение, что производители могут покинуть российский рынок. Кроме того, против инициативы выступила Ассоциация продавцов и производителей бытовой и компьютерной техники (Apple, Samsung, Huawei, Google и др.).

В настоящее время российские приложения могут быть предустановлены в новые смартфоны только на коммерческой основе и только на устройствах на базе Android.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.11.19

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