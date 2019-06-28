Производителей смартфонов и планшетов хотят заставить предустанавливать российские приложения

Минкомсвязи собирается обязать производителей смартфонов и планшетов предустанавливать российские приложения на гаджеты, которые продаются на территории России. Ведомство уже разработало соответствующие поправки в закон о связи. Документ в ближайшее время опубликуют и вынесут на публичное обсуждение, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на проект поправок.

Цель инициативы – обеспечить недискриминационный доступ отечественных разработчиков на глобальный рынок и безопасное использование мобильных устройств, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В документе не уточняется, какие именно приложения обязаны будут устанавливать производители. В качестве примера газета привела карты от «Яндекса», соцсеть «ВКонтакте» и антивирус от «Лаборатории Касперского». В законопроекте также не указан список устройств, на которые нужно будет установить российский софт. Список приложений и гаджетов будет определять правительство РФ. При этом речь может идти не о конкретных программах, а об их типах (мессенджер, карты, поисковики), что даст производителям свободу выбора.

Стоит отметить, что в 2018 году Минкомсвязи выступило против аналогичной инициативы, подготовленной Федеральной антимонопольной службой (ФАС). В министерстве свою позицию тогда объяснили тем, что может возникнуть риск передела рынка в пользу крупных российских игроков, поскольку у ряда разработчиков приложения связаны между собой. В Минкомсвязи также выражали опасение, что производители могут покинуть российский рынок. Кроме того, против инициативы выступила Ассоциация продавцов и производителей бытовой и компьютерной техники (Apple, Samsung, Huawei, Google и др.).

В настоящее время российские приложения могут быть предустановлены в новые смартфоны только на коммерческой основе и только на устройствах на базе Android.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.06.19

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