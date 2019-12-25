«Никто никого не ущемляет», – в Минпромторге оценили возможность ухода Apple из России

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров счел маловероятным уход с российского рынка американской компании Apple после принятия закона о предустановке на бытовую электронику отечественного программного обеспечения. Более того, отметил министр, не каждый российский потребитель будет приобретать продукцию американского производителя.

«Я не думаю, что коллег это будет так ущемлять, что они примут для себя настолько невыгодные решения. Им наш рынок крайне интересен», – заявил Мантуров в интервью «Известиям», заметив, что есть другие производители и «они доминируют». «Не каждый станет покупать Apple», – сказал глава Минпромторга, отметив, что у него гаджеты Samsung.

Мантуров также назвал несправедливой ситуацию, когда на смартфоны и другую технику устанавливается только зарубежный софт. «В Китае коллеги это сделали давным-давно, почему мы должны каким-то образом ограничивать свои возможности? – подчеркнул министр. – Десять лет назад мы были к этому просто технологически не готовы, а сегодня мы готовы». Глава Минпромторга при этом заверил, что «потребитель никак от этого не пострадает», и новая норма не отравится на цене гаджета.

Напомним, 2 декабря президент РФ Владимир путина подписал закон об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны, планшеты, компьютеры и смарт-телевизоры. Документ обязывает продавать в России только такую технику с 1 июля 2020 года. Перечни таких товаров, программ и порядок их установки должно определить правительство России. За отсутствие отечественного софта на бытовой электронике предлагает наказывать административными штрафами. Для индивидуальных предпринимателей штраф может составить от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 50 до 200 тысяч рублей. Соответствующие поправки в КОАП разработаны, но еще не прошли первое чтение.

Стоит отметить, что в конце ноября ведущие производители и продавцы электроники, входящие в Ассоциацию торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), направили обращение Путину отклонить данный закон. По мнению бизнеса, новые требования к продавцам электроники приведут к монополизации в сфере разработки российского программного обеспечения, а также грозят усилением дезинтеграционных процессов внутри Евразийского экономического союза.

Сегодня стало известно о предложении РАТЭК (в нее входят Apple, Samsung, Philips, LG и другие) распространить ответственность за стабильность работы смартфонов, компьютеров и смарт-телевизоров на производителей программного обеспечения (ПО). По словам представителя организации Антона Гуськова, в настоящее время ответственность за функционирование устройств несут производители, импортеры и продавцы. Однако, как заявляют в ассоциации, предустановка российского софта может повлиять на стабильность работы гаджетов. В связи с этим в РАТЭК полагают, что в законе «О защите прав потребителей» должно быть закреплено положение, согласно которому ответственность за работу электроники должны будут нести и разработчики ПО, пишет «Коммерсантъ».

Кроме этого, организация предложила протестировать новый закон в течение года на одном приложении – например, «Госуслуги» – и одном виде устройств.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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