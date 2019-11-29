Бизнес просит Путина отказаться от запрета на смартфоны без российского ПО

Ведущие производители и продавцы электроники направили обращение президенту РФ Владимиру Путину отклонить закон о предустановке отечественного софта на бытовую электронику. Бизнес считает, что новые требования к продавцам электроники приведут к монополизации в сфере разработки российского программного обеспечения, а также грозят усилением дезинтеграционных процессов внутри Евразийского экономического союза.

Как пишет газета «Коммерсантъ», обращение к главе государства направил президент Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), членами которой являются Apple, Google, Samsung, Dell, «М.Видео», «Эльдорадо» и другие компании, Александр Онищук.

«Представляемое мной объединение производителей и продавцов электробытовой и компьютерной техники убеждено, что применение закона окажет негативное воздействие на нашу отрасль, ухудшит конкурентную ситуацию в сфере российского программного обеспечения, приведет к ее монополизации», – подчеркнул он.

По мнению РАТЭК, требования по предустановке российского программного обеспечения (ПО) на бытовую электронику нарушают принципы Всемирной торговой организации в части создания преференций для российских разработчиков ПО.

Кроме того, вступление в силу закона «чревато усилением дезинтеграционных процессов внутри Евразийского экономического союза, снижением деловой активности на рынке бытовой электроники и программного обеспечения», предупреждает РАТЭК.

Письмо РАТЭК 29 ноября было направлено в администрацию президента РФ, сообщил «Ъ» представитель РАТЭК Антон Гуськов. «Мы просим не подписывать, потому что считаем эту инициативу крайне вредной для рынка, для производителей ПО, гаджетов и для потребителей, на защиту которых якобы направлен данный законопроект»,– сказал он. В случае его принятия «крупные компании пересмотрят модель работы в России и некоторые даже официально покинут российский рынок», отметил Гуськов.

Главным критиком инициативы считалась Apple. Корпорация направила отрицательный отзыв на законопроект российским властям, а позже предупредила, что реализация инициативы потребует от нее пересмотра бизнес-модели. Если законопроект будет принят, вендоры и владельцы операционных систем для работы в России будут вынуждены на коммерческой основе сотрудничать с разработчиками отечественного софта, тогда как раньше могли избежать расходов.

Закон о запрете продажи электроники без российского ПО был одобрен Госдумой и Советом Федерации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.11.19

Геи и борец Путин: в РПЦ раскрыли «истинную цель» закона о семейно-бытовом насилии. / Московские чиновники «шкурно заинтересованы поделить откаты»: Жириновский направил письмо мэру Собянину. / Ученые нашли полезное применение старых кабелей на дне океана. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»