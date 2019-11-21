Госдума запретила продажу гаджетов без российского ПО

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла закон об обязательной предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры. Документ обязывает продавать в России только такую технику с 1 июля 2020 года.

Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки должно определить правительство России. В пояснительной записке отмечается, что требование о предустановке ПО будет касаться смартфонов, компьютеров, телевизоров с функцией «смарт-ТВ».

Вместе с тем закон призван обеспечить защиту интересов российских Интернет-компаний и стимулировать продвижение отечественных программ, в том числе мобильных приложений, и сервисов в РФ. По мнению авторов документа, новые правила поставят российские IT-компании «в равную высококонкурентную среду с иностранными крупными корпорациями».

Стоит отметить, что в 2018 году Минкомсвязи выступило против аналогичной инициативы, подготовленной Федеральной антимонопольной службой (ФАС). В министерстве свою позицию тогда объяснили тем, что может возникнуть риск передела рынка в пользу крупных российских игроков, поскольку у ряда разработчиков приложения связаны между собой. В Минкомсвязи также выражали опасение, что производители могут покинуть российский рынок.

Кроме того, против инициативы выступила Ассоциация продавцов и производителей бытовой и компьютерной техники (Apple, Samsung, Huawei, Google и др.). Как отмечал директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов, новый закон является по сути выдавливанием добросовестных компаний, которые просто технически не смогут выполнить нормы закона. «На iOS (операционная система Apple) не переустанавливается ничего стороннего», – отмечал он в интервью «Интерфаксу».

«Принятие закона может привести к уходу легальных компаний-производителей, в том числе и мобильных телефонов, с рынка. Их место будет занято продукцией, нелегально поставляемой в Россию теми, кто не будет отвечать ни за ПО, ни за гарантии для потребителей, ни за сервисную поддержку», – полагают в Ассоциации.

В настоящее время российские приложения могут быть предустановлены в новые смартфоны только на коммерческой основе и только на устройствах на базе Android.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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