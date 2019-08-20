Медведев уволил арестованного по делу о взятке замглавы ПФР

Глава правительства России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда (ПФР) Алексея Иванова, арестованного в июле по обвинению в получении крупной взятки.

«Освободить Иванова Алексея Михайловича от должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ в связи с утратой доверия», – говорится в распоряжении главы кабмина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

О задержании Иванова стало известно 10 июля. Согласно версии следствия, с 2017 по 2019 годы чиновник получил за «совершение действий в пользу компании «Техносерв» и общее покровительство» взятку в размере не менее 4,4 млн рублей, сообщал Следственный комитет. Иванов полностью признал вину. 12 июля Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца.

По данному делу также задержан сотрудника «Техносерва» Алексей Копейкин, он подозревается в даче взятки. Расследование связано с контрактами прошлых лет на поставку оборудования, сообщал ранее источник газеты «Ведомости».

Алексей Иванов с 2016 года занимал должность советника председателя правления ПФР. С апреля 2017-го его назначили зампредом правления Фонда. Курировал вопросы информационных технологий, телекоммуникаций, информационной безопасности, предоставления услуг со стороны ПФР в электронном виде.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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