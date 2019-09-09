Госдуме предложили узаконить единую минимальную цену на сигареты

Российским властям предложили установить единую минимальную цену на табачные изделия, которая сейчас индивидуальна для каждой марки сигарет. О планах внести соответствующие законодательные поправки «Парламентской газете» рассказал первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

«Должен быть определённый и единый минимум, меньше которого легальная пачка сигарет стоить не может. 95% всех сигарет сейчас не стоят дешевле 90 рублей, так что мы могли бы, например, установить цену 85 рублей. Это, кстати, снизит доступность табачных изделий в том числе», – заявил парламентарий.

Он убеждён, что нововведение поможет пресечь ввоз контрафактной и контрабандной продукции, которая попадает в страну в основном из ближнего зарубежья. По данным Катасонова, только в 2018 году таких изделий на российском рынке было до 80%, а федеральный бюджет от этого потерял около 50 млрд рублей. Причём ущерб для государства до сих пор нельзя посчитать точно, отметил депутат.

«Оценить ущерб полиция сможет только при наличии единой минимальной цены, но сегодня у неё такого инструмента нет», – добавил Катасонов. По его словам, минимальную цену на табак ещё только предстоит определить, как и изменить схему ее расчёта. Сегодня минимальная стоимость сигарет составляет 75% от максимальной розничной цены, и для каждой марки сигарет она рассчитывается отдельно. МРЦ утверждают сами производители с учётом акциза, который выплачивается в бюджет.

По мнению автора законотворческой инициативы, минимальную цену на сигареты должно устанавливать государство. «Законопроект, который мы внесём, будет фиксировать минимальную цену. Она будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться. Например, меняется ставка акциза, НДС, – всё это будут заводить в формулу и каждый год мы будем получать новую цену», – пояснил народный избранник.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.09.19

В думе Ноябрьска будет четыре оппозиционера. / В Крыму подведены предварительные итоги выборов в Госсовет. / На довыборах в свердловское заксо явка составила 13%. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»