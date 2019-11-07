Президент Франции констатировал «смерть мозга» НАТО

НАТО переживает «смерть мозга» из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью британскому журналу The Economist.

По словам главы государства, Америка все больше отворачивается от Европы. Необходимо «прояснить, каковы стратегические цели НАТО». «То, что мы сейчас переживаем, – это смерть мозга НАТО», – сказал французский лидер.

Кроме того, Макрон заявил, что Европа находится «на краю пропасти», европейским странам пришло время проснуться и начать наращивать свою оборонную мощь. Иначе Европа не будет контролировать собственную судьбу, подчеркнул французский президент.

Эммануэль Макрон и ранее выступал за создание единой европейской армии, которая будет защищать Европу от Китая и России. Президент Франции также тогда заявил, что не хочет, чтобы оборона стран ЕС зависела от США.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

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