«Взвешенно и толково»: в Совфеде высказались за выходной 31 декабря

В Совете Федерации положительно оценили внесенный в четверг, 28 ноября, в Госдуму законопроект, согласно которому 31 декабря станет выходным днем.

Глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский считает закон взвешенным и «толково прописанным». Он ожидает, что сенаторы его поддержат. Однако, как указал политик, вряд ли его успеют принять до конца текущего года. По его словам, скорее всего, закон будет принят и вступит в силу в 2020 году, сообщает РИА «Новости»

Сенатор также отметил, что для переноса выходного дня на 31 декабря уже в 2019 году необходимо дополнительное решение правительства, поскольку график выходных и праздничных дней давно утвержден кабмином. Рязанский допустил, что правительство «может выйти с соответствующим постановлением либо предоставить право перенести выходной на 31 декабря работодателям или главам регионов» (цитата по ТАСС).

Как сообщал «Новый День», ранее группа депутатов от ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым и член Совета Федерации Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, согласно которому 31 декабря станет выходным днем. По мнению авторов инициативы, это позволит работникам и компаниям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также «соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами».

Согласно документу, правительство переносит один из выходных дней на 31 декабря, если этот день не выпадает на выходной день по календарю. «При этом общее количество нерабочих праздничных дней сохранится в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом РФ», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее в Госдуме предложили урезать новогодние каникулы, установив выходными днями 31 декабря, а также 1-3 января. С такой инициативой выступил гава думского комитета по труду Ярослав Нилов. По его мнению, остальные дни следует включить в оплачиваемый отпуск с тем, чтобы работники их использовали по своему усмотрению. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл нецелесообразным обсуждение вопроса о введении дополнительного выходного дня 31 декабря. Пресс-атташе заявил, что календарь выходных и праздничных дней уже давно утвержден, поэтому нужно трудиться.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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