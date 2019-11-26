В Госдуме хотят урезать новогодние каникулы

Глава думского комитета по труду, социальной политики и делам ветеранов, заместитель руководителя ЛДПР Ярослав Нилов предложил сократить новогодние каникулы, установив выходными днями 31 декабря, а также 1-3 января. По его мнению, остальные дни следует включить в оплачиваемый отпуск с тем, чтобы работники их использовали по своему желанию. Тем самым, «мы угодим и тем гражданам, которые не хотят долгие новогодние праздники, и тем, кто желает побольше отдохнуть зимой», заявил парламентарий «Газете.ru».

Нилов также отметил, что 31 декабря в текущем году необходимо сделать выходным, так как его нельзя назвать полноценным рабочим днем. «В это время все равно на большинстве предприятий накрывают столы и проводят корпоративы», – указал он.

Таким образом, депутат поддержал решение губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который объявил 31 декабря выходным днем по просьбам женщин, на которых, по его словам, лежит практически вся подготовка к празднованию Нового года. Вместо 31 декабря жители региона будут работать последнюю субботу года – 28 декабря. Соответствующее распоряжение Жвачкин подписал 18 ноября.

Ранее, 13 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нецелесообразным обсуждение вопроса о введении дополнительного выходного дня 31 декабря, чтобы россияне смогли подготовиться к встрече Нового года. Пресс-атташе заявил, что календарь выходных и праздничных дней уже давно утвержден, поэтому необходимо работать.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.11.19

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