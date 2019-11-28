Госдума рассмотрит законопроект о выходном дне 31 декабря

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому 31 декабря станет выходным днем. По мнению авторов инициативы, это позволит работникам и компаниям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни.

В законопроекте предлагается определить, что правительство переносит выходные дни так, чтобы последний день года был нерабочим, в том случае, если 31 декабря не выпадает на выходной день по календарю.

Среди авторов документа – председатель комитета Госдумы по труду и социальной защите Ярослав Нилов, вице-спикер ГД от ЛДПР Игорь Лебедев, глава думского комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, депутат Елена Строкова и член Совета Федерации Сергей Леонов.

Согласно инициативе число нерабочих праздничных дней остается таким же, как это установлено Трудовым кодексом. В пояснительной записке говорится, что нововведение позволит сотрудникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, компаниями и профсоюзами.

Ранее депутаты предложили урезать новогодние каникулы, установив выходными днями 31 декабря, а также 1-3 января. По мнению парламентариев, остальные дни следует включить в оплачиваемый отпуск с тем, чтобы работники их использовали по своему желанию. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл нецелесообразным обсуждение вопроса о введении дополнительного выходного дня 31 декабря. Пресс-атташе заявил, что календарь выходных и праздничных дней уже давно утвержден, поэтому необходимо работать.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.11.19

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