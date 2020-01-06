«Не очень полезно»: в Европе не оценили атаку США на Ирак

В Европе не оценили атаку США на Ирак и угрозы американского президента Дональда Трампа ввести жесточайшие санкции против этой страны. В частности, глава МИД Германии Хайко Маас охарактеризовал действия Вашингтона, как «не очень полезные».

«По крайней мере, я думаю, что это в настоящий момент не очень полезно... Мы вложили много средств, не только в военном плане, чтобы восстановить эту страну, создать инфраструктуру, – цитирует РИА «Новости» заявление Мааса, сделанное в эфире радиостанции Deutschlandfunk. – Все это под угрозой, если ситуация будет развиваться так и дальше. Однако Ирак следует убеждать не с помощью угроз, а аргументов, которых много». При этом глава МИД Германии отметил, что «последнее слово» остается за Багдадом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на это заявление Масса саркастическим комментарием. «Надо было ещё извиниться. На всякий случай. А то Германию некому будет защищать», – отметила она на своей странице в «Фейсбуке».

Ввести в отношении Ирака санкции, «каких они не видели никогда», президент США пообещал в случае проявления враждебности против Вашингтона. При этом Трамп отказался выводить из Ирака американских военных, несмотря на соответствующее решение иракского парламента.

Берлин – Москва, служба информации РИА «Новый День»

Берлин – Москва. Другие новости 06.01.20

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