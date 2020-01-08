Кабмин оценит безопасность россиян на Ближнем Востоке после угроз Ирана продолжить атаки против США

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по обеспечению безопасности россиян на Ближнем Востоке с учетом различных сценариев развития ситуации в этом регионе. Соответствующие поручения даны вице-премьеру Максиму Акимову, главе МИД Сергею Лаврову, главе Минтранса Евгению Дитриху и министру экономики Максиму Орешкину. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

По его словам, чиновникам велено «оценить безопасность полетов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий» (цитата по «Интерфаксу»). Кроме того, им поручено «подготовить предложения по обеспечению безопасности граждан РФ с учетом различных сценариев развития ситуации», добавил Осипов.

Обновлено. По информации Ассоциации туроператоров России, в настоящий момент на территории Ирана могут находиться несколько десятков российских туристов. Такую оценку дали представители туристической отросли страны. Сейчас «на территории Ирана могут находиться не более 3-4 десятков туристов из РФ как возможный максимум, но, скорее всего, меньше этого количества», – говорится в сообщении на сайте АТОР. Это преимущественно самостоятельные туристы или путешествующие в составе корпоративных мини-групп. По данным Погранслужбы ФСБ РФ, за первые три квартала прошлого года в Иран выехало 16,9 тыс. граждан России. С целью туризма Исламскую республику посетили 1972 россиянина.

Ранее сегодня Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Ормузским заливами по соображениям безопасности.

Напомним, в ночь на среду, 8 января, Иран нанес ракетные удары по двум американским военным базам в Ираке. Таким образом Иран ответил на убийство США в ходе ракетной атаки иранского генерала Касема Сулеймани близ аэропорта Багдад в ночь на 3 января. Сегодня главу спецподразделения «Аль-Кудс» похоронили в его родном городе Кермане. Накануне в ходе церемонии прощания с Сулеймани возникла давка, в которой погибли 56 человек.

По данным иранского телевидения, в ходе ночного обстрела баз США в Ираке погибли по меньшей мере 80 американских солдат. Однако в Вашингтоне эту информацию опровергли, заявив, что жертв как среди военных США, так и среди иракских военнослужащих не было.

Спикер парламента Ирака осудил ракетные удары Тегерана по американским военным базам, назвав действия Ирана нарушением суверенетета страны. По данным CNN, Ирак заранее предупредил США, по каким именно объектам будет нанесен удар.

Иранский верховный лидер аятолла Али Хаменеи назвал ракетные удары по американским базам в Ираке «пощечиной США» со стороны Ирана за убийство генерала Сулеймани. Он подчеркнул, что такие ответные действия Ирана – «не эквивалентны тому, что они (США – прим. ред.) сделали». Иранский лидер в то же время назвал атаку на базу Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля успешной и пригрозил Вашингтону продолжить ответные действия. Хаменеи также отметил, что иностранные войска должны покинуть Ближний Восток, это цели будет добиваться Тегеран.

Министр обороны Ирана Амир Хатами также допустил новые военные меры против США, если Штаты продолжат акты агрессии по отношению к Ирану. По его словам, «иранский ответ будет пропорционален тому, что предпримет Америка» (цитата по ТАСС).

Президент Ирана Хасан Роухани в свою очередь заявил, что гибель генерала Касема Сулеймани – это как «отрезание руки» от тела. В ответ на это Тегеран «отрежет ногу» США от региона, пообещал он.

После ракетных ударов Тегерана по американским объектам в Ираке президент США Дональд Трам провел совещание в Белом доме с ключевыми министрами и советниками. Какого-то заявления со стороны американского лидера после совещания не последовало.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.01.20

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