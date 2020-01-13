В Госдуме отвергли законопроект Клишаса о блокировке электронной почты

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству дал отрицательный отзыв на законопроект о блокировке электронной почты и мессенджеров за распространение запрещенной информации.

Поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» были внесены в Госдуму в октябре прошлого года группой сенаторов во главе с Андреем Клишасом. Авторы инициативы предлагали обязать владельцев мессенджеров и сервисов электронной почты ограничивать пользователю, распространяющему запрещенную информацию, возможность пользоваться сервисом. Согласно законопроекту, это следует сделать в течение суток с момента получения требования уполномоченного федерального органа власти. За отказ выполнять блокировку предлагается штрафовать владельцев данных сервисов до 1 млн рублей.

Из пояснительной записки следует, документ направлен на борьбу с фейковыми сообщениями об угрозах терактах, которые приобрели массовый характер. Но в самом документе речь идет о сообщениях, «содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено, а также информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ». Законодатели, видимо, имели ввиду разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти, угрожающую жизни и здоровью детей информацию и др.

Между тем думский комитет по госстроительству и законодательству в своем заключении указывает, что авторы законопроекты предполагают ввести дополнительные требования только к организаторам сервисов электронной почты, однако «предлагаемые к принятию изменения будут иметь значительно более широкие последствия». Под действие требований попадут все организаторы всех сервисов в интернете, в том числе тех, которые позволяют пользователям обмениваться сообщениями. Речь идет о мессенджерах, соцсетях, чатах, сообществах, сетевых играх и др.

В думском комитете полагают, что законопроект Клишаса «необоснованно расширяет действие указанных требований, распространяя их на всех организаторов информационных сервисов», что может значительно увеличить расходы на содержание программного обеспечения, техподдержку для обеспечения возможности проверять содержимое всех сообщений в глобальной сети, что в итоге «приведет к массовому неисполнению требований закона». В данном случае, подчеркивается в заключении, «государству предлагается ввести правило о нарушении в отношении его граждан постулата о тайне переписки».

В заключении также указывается, что предлагаемые меры по борьбе с волной ложных угроз совершения терактов, которые поступают в большинстве случаев по электронной почте, «не представляются эффективными» в том числе потому, что «уже введенное в действие аналогичное требование к организаторам сервисов обмена мгновенными сообщениями во многих мессенджерах не исполняется, а там где оно исполняется, выявлены многочисленные способы его нарушения». Более того, блокирование переписки конкретного пользователя не мешает ему тут же создать новый аккаунт и продолжить переписку, считают в думском комитете по госстроительству.

Таким образом, «представленный законопроект требует существенной доработки с учетом высказанных замечаний», приходят к выводу депутаты.

В то же время в заключении правового управления Госдумы упобращается внимание на отсутствие механизма идентификации клиентов организации сервисов электронной почты, сообщает «Коммерсантъ». Дело в том, что «организатор сервиса электронной почты отправляет сообщения своего клиента также клиентам иностранных организаторов сервиса электронной почты» и в этом случае возникает вопрос, как идентифицировать «клиентов других организаторов сервиса электронной почты», отмечают депутаты.

Профильный комитет Госдумы по информационной политике собирается рассмотреть резонансный законопроект в январе.

Ранее, в ноябре прошлого года Минкомсвязь отказалась поддержать законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и почтовых сервисов. В ведомстве сочли технически нереализуемой инициативу Клишаса. По словам замглавы министерства Алексея Волина, законопроект «нарушает принцип сетевой нейтральности, технически не реализуем», поэтому в Минкомсвязи его не поддержали.

Надо отметить, что первоначальная была внесена в российский парламент 23 июля 2019 года. Сенаторы предложили ввести обязательную идентификацию пользователей электронной почты под предлогом борьбы с ложными угрозами терактов, сообщения о которых приходят по электронной почте.

Участники российского сегмента рынка тогда раскритиковали предложение сенаторов. Так, вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян высказал мнение, что «законопроект неуместен и избыточен». Инициатива предполагает существенные неудобства для пользователей и дискриминирует российских игроков рынка, полагает он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.01.20

Очередей за вакантным креслом в заксо не наблюдается. / Для бани, куда мэр Кургана послал депутата-коммуниста, нашли нового директора. / Россияне ждут в 2020 году коррупционных скандалов, громких отставок и массовых протестов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»