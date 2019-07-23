В России хотят ограничить доступ к электронной почте

Совет Федерации предложил ввести обязательную идентификацию пользователей электронной почты. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму.

Авторы инициативы – Андрей Клишас, Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин. Законопроект предполагает внесение поправок в статью 101 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В пояснительной записке говорится, что регулирование «деятельности организаторов распространения информации, положительно сказалось на обеспечении безопасности России». Авторы документа указывают, что общество сталкивается с новыми угрозами, в частности, упоминаются ложные угрозы терактов, сообщения о которых приходят по e-mail.

В связи с этим «идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи».

При этом организаторы сервисов e-mail, по мнению сенаторов, должны также обеспечить техническую возможность отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, а также рассылки писем, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законов РФ.

«Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов федерального бюджета или бюджетов иных уровней бюджетной системы Российской Федерации», – отмечается в пояснительной записке.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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