Минкомсвязь негативно оценила законопроект о блокировке e-mail и мессенджеров

Минкомсвязь отказалась поддержать законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и почтовых сервисов. В министерстве сочли технически нереализуемой инициативу группы сенаторов во главе с Андреем Клишасом. Как заявил замглавы ведомства Алексей Волин, законопроект «не поддерживаем», так как он «нарушает принцип сетевой нейтральности, технически не реализуем», сообщает RNS.

Напомним, в начале октября сенаторы-единороссы Андрей Клишас, Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и электронной почты за распространение запрещенной в России информации. Согласно документу, владельцы мессенджеров и сервисов электронной почты обязаны ограничить для пользователя сервисом возможность передачи сообщений в течение суток с момента получения требования уполномоченного федерального органа власти. За отказ выполнять блокировку предлагается штрафовать владельцев этих сервисов до 1 млн рублей. В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2020 года.

Из пояснительной записки следует, документ направлен на борьбу с фейковыми сообщениями о терактах, которые в 2019 году приобрели массовый характер. Однако в самом законопроекте речь идет о сообщениях, «содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено, а также информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ». Законодатели, по-видимому, имели ввиду разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти, угрожающую жизни и здоровью детей информацию и др.

Глава комитета по информационным технологиям Госдумы Леонид Левин, комментируя инициативу, отмечал, что при рассмотрении законопроекта о блокировке пользователей электронной почты нужно исходить из технологической реализации законопроекта и конституционных прав граждан. Также, по его словам, следует обратить внимание на то, чтобы инициатива не ущемляла интересы российских интернет-компаний.

Стоит отметить, что предыдущая версия законопроекта была внесена 23 июля. Сенаторы предложили ввести обязательную идентификацию пользователей электронной почты. В пояснительной записке говорилось, что регулирование «деятельности организаторов распространения информации, положительно сказалось на обеспечении безопасности России». Однако, как указывают авторы документа, общество сталкивается с новыми угрозами, в частности, упоминаются ложные угрозы терактов, сообщения о которых приходят по e-mail. В связи с этим «идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи».

Участники российского сегмента рынка тогда раскритиковали предложение сенаторов. Так, вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян высказал мнение, что «законопроект неуместен и избыточен». Инициатива предполагает существенные неудобства для пользователей и дискриминирует российских игроков рынка, полагает он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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