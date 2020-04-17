«Ситуация тревожная»: в Совбезе допустили ужесточение карантинных мер в России

Для борьбы с коронавирусной инфекцией в России могут потребоваться дополнительные жесткие меры. Такое заявление сделал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, уже принятые ограничительные меры пока являются адекватными текущей ситуации. Однако, отметил зампред Совбеза в интервью РИА «Новости», ситуация с заболеваемостью COVID-19 в стране «развивается в тревожном ключе». «Я не уверен, что нам не потребуется применять какие-то еще более жесткие ограничения», – заявил он, заметив, что «хотелось бы, конечно, этот сценарий избежать».

Медведев при этом назвал «абсолютно безответственными» рассуждения некоторых людей, которые пренебрегают опасностью коронавируса нового типа.

По последним официальным данным, в России зарегистрировано более 32 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Суточный прирост составил 4070 человек. Общее число жертв достигло 273, вылечились 2590 человек. Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Москве – 18 105.

Отметим, что во всех регионах России действует режим самоизоляции для предотвращения распространения COVID-19. В ряде субъектов, в том числе в Москве, введены пропуска для передвижения граждан. В столице цифровые пропуска для проезда в транспорте начали действовать 15 апреля. Однако в первый же день действия новых правил в метро случился настоящий коллапс – из-за повальных проверок пропусков на входах в подземку образовались огромные очереди. О соблюдении социальной дистанции в этой ситуации говорить не приходится. Москвичи убеждены, что большое скопление граждан на входах в метро неминуемо приведет к резкому всплеску заболеваемости.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 17.04.20

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