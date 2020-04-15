«Результаты мы увидели»: москвичи требуют отставки Собянина после давки в метро

В соцсетях после сегодняшней массовой давки в метро набирает обороты требование отправить в отставку мэра Москвы Сергея Собянина. Жители столицы пишут на своих страницах в соцсетях «Собянина в отставку!», ставят такой хэштег к записям о ЧП в подземке и даже размещают это требование на фото профиля.

«Путин должен отправить Собянина в отставку. Должно быть возбуждено уголовное дело за халатность, – пишет в «Фейсбуке» москвич Сергей Г. – (…) Месяц Москва не знала толп. Удалось умеренными мерами, ответственностью москвичей сбить темпы распространения эпидемии. Результаты мы увидели. Но все усилия и жертвы, приносимые москвичами последний месяц, особенно последние 18 дней рискуют быть полностью уничтоженными организованными Собяниным толпами на вход в метро».

В сети вновь стал популярен хэштег #собянинавотставку, многие публикуют свои требования с хэштегом #коронавирус, отмечая, что борьба столичного градоначальника против эпидемии обернулась его борьбой против москвичей, и за свои недальновидные решения он должен понести ответственность.

«Результат [давки в метро] будет и уже скоро. Болезни и смерти москвичей на совести Собянина. Под суд и в отставку!», – пишет в Твиттере @zosia62_2010. «Хватит вредительствовать! Самоустранитесь уже. #СобянинаВОтставку», – отвечает в Твиттере мэра пользователь @mash_tr. «Собянина в отставку!» – лаконично требует @dinozavr, комментируя фотографии, сделанные утром в метро Москвы.

«Все сидели 3 недели дома, и тут #Собянин решил всех собрать в метро! Да шашлыки в парке – это детский лепет по сравнению с гениальной идеей Собянина заразить всех в метро! Самоизоляция коту под хвост! В отставку!» – пишет @itrepykhalin.

В сети уже появилась петиция с требованием к президенту РФ Владимиру Путину немедленно отправить в отставку мэра Москвы, который в условиях эпидемии вместо того, чтобы помочь горожанам и обеспечить столицу масками и санитайзерами, устроил давку в метро.

Как сообщал «Новый День», в столице с 15 апреля введены электронные пропуска, которые должны получать горожане для поездок на транспорте. Утром в среду полиция начала повально проверять документы на входах в метрополитен, в результате образовались огромные очереди, в которых невозможно было соблюдать необходимую в условиях эпидемии социальную дистанцию.

После появления в Сети огромного количества видеороликов и фотографий, в Твиттере на странице мэра Москвы появилась запись о том, что «в метро образовались очереди», поэтому Собянин «переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей». Запись собрала более 800 комментариев. Горожане пишут, что они возмущены недальновидностью решений властей, а еще больше – тем, что полиция продолжала создавать огромные очередей уже после того, как стало понятно, к чему ведет такая проверка пропусков. «Собянина и Ko будут судить по ст. 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание либо создавшее угрозу наступления таких последствий». Духу статьи то, что они устроили, вполне соответствует», – считают москвичи.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.04.20

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