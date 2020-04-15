«Условия для массового заражения»: пропускная система в Москве спровоцировала транспортный коллапс (ФОТО)

В Москве первый день введения пропускного режима обернулся транспортным коллапсом. На въезде в город образовались пробки, в метро – огромные очереди, в результате чего меры по нераспространению коронавирусной инфекции фактически привели к обратному результату.

На фотографиях, которые москвичи выкладывают в Сеть видно, что люди не соблюдают дистанции в 1,5 м, необходимой для снижения риска заражения вирусом. Некоторые пользователи пишут, что ожидание в очереди достигает 30-40 мин.

«Если все они будут соблюдать дистанцию, то очередь в метро растянется на десятки километров. А так сплошной идиотизм! Создают условия для массового заражения десятков тысяч людей», – отметил один из пользователей в своем микроблоге. «Стоит ждать сюжетов федеральных каналов как очередь в метро полезна для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции», – иронизируют москвичи.

«Отныне, если кто то будет говорить, что пандемия ковида не останавливается из-за ШАШЛЫЧНИКОВ, я буду показывать им это фото очереди в московском метро, которая образовалась из за введения правительством пропускной системы», – возмутился еще один москвич.

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При этом жители столицы прогнозируют, что мэрия переведет стрелки на самих граждан. «Ответ мэрии, предполагаю, будет примерно таким: в случившемся виноваты несознательные граждане, которые в очереди в метро не соблюдали безопасную дистанцию, и с завтрашнего дня дополнительные наряды полиции начнут их штрафовать», – считают в соцсетях.

Тем не менее, коллапс в метро вынудил мэра Москвы Сергея Собянина выступить с заявлением, что подобное не повторится.

В то же время, судя по данным электронных сервисов и отзывам в соцсетях, дорожные заторы образовались практически на всех крупных магистралях: на Варшавском, Симферопольском, Каширском, Можайском, Ярославском, Новоегорьевском, Новорязанском, Щелковском, Осташковском, Алтуфьевском и Дмитровском шоссе.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.04.20

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