Путин проведет совещание по поэтапному выходу из самоизоляции

Президент РФ Владимир Путин проведет в среду, 6 мая, совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил журналистам пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, на совещании также будут обсуждаться рекомендации специалистов по поэтапному выходу из режима ограничений. Об этом сообщает ТАСС.

Позже Песков отметил, что вопрос о постепенном снятии мер изоляции будет решаться с учетом показателей динамики распространения коронавирусной инфекции к 11 мая.

Напомним, 28 апреля Путин поручил правительству и Роспотребнадзору в течение недели подготовить рекомендации по постепенному выходу с 12 мая из самоизоляции и снятия ограничений для бизнеса, введенных из-за угрозы распространения Covid-19. Президент подчеркивал, что ограничительные меры должны сниматься в каждом регионе поэтапно, исходя из конкретной ситуации. По его словам, говорить об одномоментной отмене ограничений недопустимо.

В тот же день глава государства продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая включительно.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.05.20

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