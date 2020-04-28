Режим самоизоляции в России продлен до 11 мая

Режим нерабочих дней в России продлен до 11 мая включительно. Об этом сегодня на совещании с главами регионов заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, губернаторы на этот период сохранят дополнительные полномочия.

«Впереди череда больших майских праздников, а между ними рабочие дни – 6, 7 и 8 мая», – сказал президент, отметив что в обычной ситуации большинство россиян постарались бы взять на эти дни отгулы и отпуска. «Считаю правильным объявить эти три дня нерабочими», – сообщил Путин. Зарплата работникам на этот период должна быть сохранена, подчеркнул он.

Таким образом, период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно, но, как сказал глава государства, «при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах».

Путин подчеркнул, что ситуация в регионах складывается по-разному, поэтому губернаторам «категорически нельзя принимать решения на эмоциях или под копирку». «То, что оправдано в одних регионах, в других, напротив, может лишь навредить», – пояснил он.

«В каких-то регионах жесткий режим необходимо будет сохранить, или даже усилить», – заявил Путин.

Москва, Татьяна Дорофеева

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