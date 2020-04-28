Путин назвал сроки выхода из самоизоляции

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить рекомендации постепенного выхода из режимов ограничения с 12 мая. Об этом глава государства заявил сегодня в ходе совещания с главами регионов. «Впереди сложный процесс, и он не такой быстрый, как нам бы хотелось», – заявил он.

На совещании президент поручил правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета к 5 мая подготовить рекомендации, критерии и параметры последовательных шагов для поэтапного выхода из режимов ограничения, начиная с 12 мая.

При этом глава государства подчеркнул, что в регионах ситуация складывается по-разному, и говорить об одномоментной отмене ограничений недопустимо. По его словам, в некоторых случаях возможно ужесточение карантина.

Москва, Татьяна Дорофеева

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