«Не везде, а выборочно», – Мишустин распорядился перевести больницы в плановый режим работы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении работы по оказанию плановой медицинской помощи в больницах. Об этом глава правительства сообщил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По словам Мишустина, он подписал распоряжение о закрытии перепрофилированных под лечение коронавирусной инфекции коек в федеральных и частных клиниках и о возобновлении плановой медицинской помощи, в первую очередь – высокотехнологичной.

Однако, как отметил премьер, это произойдет «не везде, а там, где позволяет эпидемиологическая ситуация». Мишустин пояснил, что «в первую очередь речь идет о ряде федеральных клиник в Москве». По его словам, решение будет приниматься федеральным министерством или агентством, которое является учредителем медорганизации.

Напомним, 1 июня президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую медицинскую помощь населению. Речь идет об оказании как первичной медико-санитарной медпомощи в федеральных и региональных медицинских организациях, так и специализированной, в том числе высокотехнологичной.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.06.20

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