Виноват Обама, а отвечать России? В Госдепе США обрушились на Москву из-за Сирии

Россия играет «деструктивную роль» на Ближнем Восток и поэтому должна «убраться оттуда». Такое заявление сделал помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер. При этом он обвинил предшественника нынешнего американского президента Барака Обаму в стратегическом проигрыше Штатов России в Сирии.

По словам чиновника, в течение 45 лет американская политика была направлена на то, чтобы «держать русских подальше от Ближнего Востока». Теперь в Вашингтоне считают, что русские «должны убраться» из этого региона, заявил Шенкер во время видеоконференции, организованной Институтом Ближнего Востока в американской столице.

Кроме того, Шенкер назвал «грубым промахом» решение экс-президента США Барака Обамы приветствовать помощь России сирийскому президенту Башару Асаду, предполагая, что это «затянет русских в трясину». Однако в итоге, как указал представитель Госдепа, Россия изменила ход войны, и «режим Асада остается до сих пор».

Дипломат также подчеркнул, что успехи в Сирии подтолкнули Москву активизировать действия в Ливии, передает РБК. По его мнению, Россия «не играет продуктивной или стабилизирующей роли» в этой стране.

Ранее Москва неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в военный конфликт в Ливии, где с 2011 года продолжается гражданская война.

Вашингтон, Наталья Петрова

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