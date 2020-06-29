Россия упростит въезд для граждан 113 государств

Граждане 113 стран получат возможность посещать Россию без оформления бумажной визы, рассказал заместить главы МИД РФ Евгений Иванов. На сегодняшний день приехать в Россию без визы могут граждане 60 стран. Подданные еще 53 государств – страны ЕС, Индия, Китай, Турция и другие – смогут оформить электронную визу на поездки продолжительностью до 16 дней. Из развитых стран в этот перечень не попали США, Канада и Великобритания.

Как пишет «Коммерсантъ» теперь, благодаря обновленному интерфейсу, оформление электронной визы стало проще. На сайте также появился калькулятор пребывания. В будущем в ведомстве планируют создать приложение для подачи заявления на визу. Краткосрочная виза будет действительна для поездок по всей России с 2021 года. Стоимость визы не будет превышать 50 долларов. По словам Евгения Иванова, ежегодно однократные и двукратные визы на посещение России получают 1,5 иностранцев.

Как писал «Новый День», в начале июня стало известно, что Министерство внутренних дел РФ разрабатывает новый правовой режим, который позволит трудовым мигрантам находиться на территории страны на протяжении долгосрочного периода.

Прежде всего, МВД намерено создать единую базу данных, в которой будет содержаться информация обо всех иностранцах находящихся в России на заработках или ранее приезжавших в страну с этой целью. Едина информационная система позволит внедрить «персонализированные информационные сервисы – личный кабинет, рассылку уведомлений в мобильном приложении».

В МВД отметили, что распоряжением правительства от 30 мая утверждён план мероприятий по реализации в 2020-2022 годах концепции государственной миграционной политики России на 2019-2025 годы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.06.20

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