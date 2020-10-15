«Чтобы не было отсебятины и перегибов»: в России пропишут в законе понятия «самоизоляция» и «социальная дистанция»

Несколько комитетов Совета Федерации работают над юридическим определением ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. Сенаторы также определят границы и порядок их применения. О подготовке соответствующих поправок в законодательство сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в интервью ТАСС. Политик уточнила, что речь идет о таких понятиях как «самоизоляция», «масочный режим» и «социальная дистанция».

«Я считаю, что <…> надо внести уточнения в наше законодательство и дать законодательное определение всем этим ограничительным мерам, чтобы никому не повадно было заниматься отсебятиной», – заявила Матвиенко, признав, что «в регионах были перегибы, и люди справедливо возмущались, что нарушаются их права».

Как сообщал «Новый День», весной огромную волну критики москвичей вызвало введение в столице системы электронных пропусков и системы «Социальный мониторинг», которая заставляла болеющих людей под страхом денежных штрафов делать селфи даже по ночам и часто выдавала сбои. Кроме того, тысячи автовладельцев через суд опротестовали штрафы, полученные через камеры видеонаблюдения в автоматическом режиме.

Спикер Совфеда добавила, что в настоящее время «несколько комитетов Совета Федерации работают над тем, чтобы таким новым мерам и ограничениям, появившимся в нашей жизни, были даны юридические определения и рамки их возможного использования». Матвиенко при этом подчеркнула, что «никакой избыточности здесь не должно быть», но при этом «эти меры должны эффективно защищать жизни и здоровье людей».

Напомним, в России число выявленных случаев заражения коронавирусом, по данным на утро 14 октября, достигло 1 340 409. Суточный прирост заболевших составил 14 231 человек. С начала пандемии скончались 23 205 человек. На фоне роста заболеваемости Covid-19 регионы начали возвращать некоторые ограничительные меры. Речь идет об обязательной самоизоляции пожилых людей, удаленной работе, ограничениях в работе общепита.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.10.20

Глава Китая призвал морпехов готовиться к войне. / Германия провела тайные учения на случай ядерной войны. / На Украине запретят гнать самогон всем, у кого нет коровы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»