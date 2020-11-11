Мишустин назначил нового главу ФАС

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Шаскольского главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Прежний руководитель ФАС Игорь Артемьев стал помощником главы правительства РФ, следует из распоряжения Мишустина.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Артемьев, возглавлявший ФАС с марта 2004 года, покинет свой пост в ближайшее время. Источники РБК называли кандидатами на должность нового руководителя антимонопольной службы вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Шаскольского и главу управления ФАС по Петербургу Вадима Владимирова.

Сегодня утром пресс-служба губернатора Северной столицы сообщила об уходе Шаскольского с поста вице-губернатора. Он курировал вопросы энергетики и тарифного регулирования. Шаскольский пришел на работу в правительство Петербурга в сентябре 2019 года. До этого он возглавлял АО «Петербургская сбытовая компания».

Москва, Наталья Петрова

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