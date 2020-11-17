В России задумали упразднить Роспечать и Россвязь

Правительство России в рамках объявленной 16 ноября административной реформы рассматривает вариант ликвидации нескольких ведомств, в частности Роспечати и Россвязи. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн газете «Известия». Источник издания, близкий к кабмину, подтвердил, что в 2021 году могут сокращены несколько федеральных агентств.

«Насколько мне известно, обсуждается вопрос оптимизации структуры Минцифры. Я думаю, что это дело ближайшего будущего», – заявил Хинштейн, напомнив, что в структуру Минцифры омимо самого министерства входят два агентства и одна служба. «К службе (Роскомнадзору – прим. ред.) вопросов нет и быть не может. А вот что касается Роспечати и Россвязи – их будущее в правительстве обсуждается», – отметил парламентарий. «Я не за или против их сокращения, просто констатирую факт, что это рассматривается», – добавил он.

Накануне глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил о сокращении штата госслужащих в 2021 году. Реформа стартует с 1 января и продлится три месяца. За это время планируется оптимизировать штат в министерствах и ведомствах, а также в их региональных структурах – сокращение составит от 5% до 10%.

Москва, Наталья Петрова

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