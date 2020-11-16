«Откладывать реформу больше нельзя»: Мишустин анонсировал сокращение чиновников

Глава правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами объявил о сокращении штата госслужащих в 2021 году. В рамках оптимизации числа чиновников сокращения в министерствах и ведомствах составят от 5 до 10%.

«Предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января. И не растягивать, а провести её за три месяца – до 1 апреля», – цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.

Как отметил премьер-министр, в настоящее время почти 20% должностей в министерствах и ведомствах остаются вакантными. «Мы проанализировали работу всех федеральных органов исполнительной власти, которые находятся в ведении правительства, а также подведомственных министерствам, и подготовили решения по их оптимизации», – продолжил Мишустин и анонсировал создание специальной рабочей группы, которая будет заниматься административной реформой.

По словам главы правительства, структура министерств и ведомств, их территориальных органов «будет зависеть от численности всего ведомства».

«В центральных аппаратах, где около 20% вакансий, штат должен быть сокращен на 5%. В территориальных же органах ведомств сегодня среднее количество вакансий около 18%. Принято решение о сокращении штата в них на 10%», – заявил Мишустин, уточнив, что сокращение штата будет проводиться в основном за счет вакантных позиций.

«Нужен не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов и четко определенная сфера ответственности каждого органа исполнительной власти», – объяснил премьер необходимость оптимизации штата госслужащих.

При этом, по словам премьера, «сохранятся все финансовые ресурсы, в том числе материальное стимулирование, которые были до оптимизации ведомств».

По мнению Мишустина, такие меры помогут повысить эффективность работы исполнительной власти.

Премьер подчеркнул, что сроки проведения административной реформы неоднократно переносились по разным причинам, в том числе из-за эпидемии коронавируса. «Откладывать ее больше нельзя. Важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент», – заключил он.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.11.20

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